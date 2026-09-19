Сестра Ким Чен Ына заявила, что МАГАТЭ не вправе вмешиваться в ядерную политику КНДР

Пхеньян отвергает резолюции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), касающиеся ядерной программы КНДР, сообщила в субботу, 19 сентября 2026 года, Ким Ё Чжон, заведующая отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи и сестра лидера государства Ким Чен Ына.
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