НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

190 подписчиков

Генменеджер «Юты»: «Оффер-шиты станут распространенным явлением – это новый мир НХЛ. Хэйтон – опора команды во многих отношениях, ценный хоккеист»

Генеральный менеджер «Юты» Билл Армстронг поделился мнением об оффер-шитах в НХЛ. Клуб из Солт-Лейк-Сити ранее принял решение повторить предложение « Нью-Джерси » по форварду Барретту Хэйтону .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии