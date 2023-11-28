Экстренно севший в Новосибирской области самолёт может остаться в поле на год

Лайнер авиакомпании "Уральские авиалинии" может быть законсервирован.Самолёт "Уральских авиалиний", который 12 сентября совершил аварийную посадку в пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области может остаться там на целый год.
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