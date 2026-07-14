Климатолог призвала серьезно относиться к жаре

Волны жары, которые стали происходить на планете все чаще, необходимо воспринимать серьезно. Отмахнуться от этого явления словами «это просто лето» больше нельзя, заявила РИА Новости климатолог и профессор Техасского технологического университета Кэтрин Хэйхо.