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Климатолог призвала серьезно относиться к жаре

Климатолог призвала серьезно относиться к жаре

Волны жары, которые стали происходить на планете все чаще, необходимо воспринимать серьезно. Отмахнуться от этого явления словами «это просто лето» больше нельзя, заявила РИА Новости климатолог и профессор Техасского технологического университета Кэтрин Хэйхо.

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