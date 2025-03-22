Что означают сны о падении с высоты, почему о них нельзя рассказывать до завтрака Алёна Юрьева Вы когда-нибудь чувствовали, как внезапно проваливаетесь в пустоту во сне? Сердце бешено колотится, дыхание сбивается, и вы просыпаетесь в тревоге.