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Что означают сны о падении с высоты, почему о них нельзя рассказывать до завтрака

Что означают сны о падении с высоты, почему о них нельзя рассказывать до завтрака

Что означают сны о падении с высоты, почему о них нельзя рассказывать до завтрака Алёна Юрьева Вы когда-нибудь чувствовали, как внезапно проваливаетесь в пустоту во сне? Сердце бешено колотится, дыхание сбивается, и вы просыпаетесь в тревоге.

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