Первые случаи заражения микроплазменной инфекцией зафиксировали в России. Об этом пишет Infox.ru. В Роспотребнадзоре уточнили, что инфекция уже распространяется в Китае и Германии, но тяжелых форм течения заболевания пока не отмечалось.