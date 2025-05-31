Его главный предвыборный клич «Make America great again!» стоял на трёх китах: избавление США от миллионов нелегальных мигрантов, мир на Украине за 24 часа, кардинальное сокращение расходов бюджета и размера смертельного госдолга, убивающего экономику.
Мистер Трамп проиграл свой президентский срок. Уже
Комментарии
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valentina sergeeva
Балкон-то, поди, советский. Небось, долго ждал подходящего случАя, - каждый борется с американцами, как умеет. А по поводу Трампа… Нарцисс, стремясь стать назначенцем Божьим, Корону так и эдак примерял. Однако вскоре спесь подрастерял, Поняв, что Кремль под себя прогнуть не сможет.
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16 час.
Т
Тульнов
Поживём-увидим!
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13 час.
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