Мистер Трамп проиграл свой президентский срок. Уже

valentina sergeeva

Балкон-то, поди, советский. Небось, долго ждал подходящего случАя, - каждый борется с американцами, как умеет. А по поводу Трампа… Нарцисс, стремясь стать назначенцем Божьим, Корону так и эдак примерял. Однако вскоре спесь подрастерял, Поняв, что Кремль под себя прогнуть не сможет.