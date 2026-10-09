Эти Тойоты активнее всего ввозят в Россию: названы самые популярные модели

За девять месяцев 2026 года в страну завезли 101 тысячу автомобилей Toyota. К тому же периоду 2025-го это плюс 21,5% – такие цифры привел руководитель агентства «Автостат» Сергей Целиков.
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