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За рулем

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Эти Тойоты активнее всего ввозят в Россию: названы самые популярные модели

Эти Тойоты активнее всего ввозят в Россию: названы самые популярные модели

За девять месяцев 2026 года в страну завезли 101 тысячу автомобилей Toyota. К тому же периоду 2025-го это плюс 21,5% – такие цифры привел руководитель агентства «Автостат» Сергей Целиков.

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