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Грушко: Конференция в Швейцарии нужна для поддержания антироссийского психоза

Грушко: Конференция в Швейцарии нужна для поддержания антироссийского психоза

Заместитель руководителя внешнеполитического ведомства Российской Федерации Александр Грушко проинформировал о том, ради чего западные государства устроили швейцарский саммит по украинскому противостоянию.

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