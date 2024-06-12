Грушко: Конференция в Швейцарии нужна для поддержания антироссийского психоза

Заместитель руководителя внешнеполитического ведомства Российской Федерации Александр Грушко проинформировал о том, ради чего западные государства устроили швейцарский саммит по украинскому противостоянию.
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