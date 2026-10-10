При землетрясении в Панаме пострадали 27 человек, повреждено более 400 зданий

В Панаме произошло землетрясение магнитудой 7,6. По меньшей мере пострадали 27 человек, повреждены более 400 зданий, пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
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