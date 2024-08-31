В тени фиаско Джоковича: Рублёв легко разобрался с Легечкой, Александрова чуть было не остановила Соболенко на US Open

Андрей Рублёв без особых проблем пробился в четвёртый круг Открытого чемпионата США по теннису. Россиянин продемонстрировал завидное хладнокровие и в трёх сетах сломил сопротивление Иржи Легечки, благодаря чему реваншировался за поражение на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.