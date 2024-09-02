Владимир Прохватилов. Американские соцсети накрыло волной цензуры

Цифровые гиганты – под плотным колпакомГенеральный директор запроещённой в России компании Meta* Марк Цукерберг признался, что на его компанию Facebook* оказывалось давление со стороны администрации Байдена-Харриса с целью введения цензуры, особенно в отношении контента, касающегося пандемии COVID-19.