Владимир Прохватилов. Американские соцсети накрыло волной цензуры

Цифровые гиганты – под плотным колпакомГенеральный директор запроещённой в России компании Meta* Марк Цукерберг признался, что на его компанию Facebook* оказывалось давление со стороны администрации Байдена-Харриса с целью введения цензуры, особенно в отношении контента, касающегося пандемии COVID-19.
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