"Известия": в России могут появиться опасные гибриды шакалов

В России значительно расширилась зона обитания шакалов, и возможно появление их опасных гибридов. Об этом, ссылаясь на исследование ученых Пензенского государственного университета, сообщает газета "Известия".
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