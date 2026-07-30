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Газета.ру

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"Известия": в России могут появиться опасные гибриды шакалов

"Известия": в России могут появиться опасные гибриды шакалов

В России значительно расширилась зона обитания шакалов, и возможно появление их опасных гибридов. Об этом, ссылаясь на исследование ученых Пензенского государственного университета, сообщает газета "Известия".

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