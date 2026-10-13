DPA: аэропорт Нюрнберга закрыли из-за нештатной ситуации в воздухе

В Германии во вторник приостановили работу аэропорта Нюрнберга из-за нештатной ситуации в воздухе. Об этом 13 октября пишет агентство DPA.
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