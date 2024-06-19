Работодатели ответили, за что готовы повысить зарплату работнику

Большинство российских работодателей готовы повысить зарплату сотруднику после переквалификации — 63% руководителей могут прибавить до 20% к зарплате, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследовательский центр «Зарплата.
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