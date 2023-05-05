Суд арестовал одного из напавших на баскетболиста Шведа

Пресненский суд Москвы арестовал одного из напавших на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. «Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Глеба Писарева меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в заявлении.