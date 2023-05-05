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Суд арестовал одного из напавших на баскетболиста Шведа

Суд арестовал одного из напавших на баскетболиста Шведа

Пресненский суд Москвы арестовал одного из напавших на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. «Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Глеба Писарева меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в заявлении.

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