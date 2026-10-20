У заброшенного здания выбиты стеклопакеты, при этом территория остается без ограждения Жители Новосибирска вновь обратили внимание на состояние недостроенного здания "Подсолнух-2" на улице Ватутина рядом с площадью Маркса.
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