На Урале депутаты взбунтовались против повышения тарифов на вывоз мусора

В западной части Свердловской области назрела серьезная проблема с бытовым мусором – на протяжении нескольких месяцев жители Первоуральска, Ревды и других городов, входящих в территорию обслуживания регоператора «ТБО Экосервис», жалуются на постоянные завалы на контейнерных площадках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии