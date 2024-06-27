На Урале депутаты взбунтовались против повышения тарифов на вывоз мусора

В западной части Свердловской области назрела серьезная проблема с бытовым мусором – на протяжении нескольких месяцев жители Первоуральска, Ревды и других городов, входящих в территорию обслуживания регоператора «ТБО Экосервис», жалуются на постоянные завалы на контейнерных площадках.