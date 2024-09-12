Якубов о лидерстве «Локомотива»: «Закономерность. Сила – в системности. Каждый хоккеист во всех трех зонах знает свои функции» 

– «Локомотив» – единственная команда чемпионата, которая выиграла все три матча в основное время. Как бывший помощник Игоря Никитина в ЦСКА, удивлены стартом его клуба? – Сила нынешнего «Локомотива» – в его системности.
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