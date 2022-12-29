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«Буллс» отыгрались с «-8» в концовке матча с «Бакс» и победили в овертайме

«Буллс» отыгрались с «-8» в концовке матча с «Бакс» и победили в овертайме

«Чикаго» в среду вырвал победу у «Милуоки» – 119:113 ОТ. За 1 минуту 39 секунд до сирены «Бакс» после попадания Янниса Адетокумбо повели со счетом 106:98.

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