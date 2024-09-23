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  • Руслан Хусаинов
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Люди, страдающие анемией, несмотря на лечение, подвержены более высокому риску развития инсульта

Заболеваемость инсультом среди людей с серповидно-клеточной анемией (СКА) продолжает расти, несмотря на внедрение стандартов медицинской помощи, таких как переливание крови и тесты на кровоток в мозге для лиц из группы высокого риска.

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