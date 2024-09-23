Люди, страдающие анемией, несмотря на лечение, подвержены более высокому риску развития инсульта

Заболеваемость инсультом среди людей с серповидно-клеточной анемией (СКА) продолжает расти, несмотря на внедрение стандартов медицинской помощи, таких как переливание крови и тесты на кровоток в мозге для лиц из группы высокого риска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии