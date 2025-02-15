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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Доха (WTA). Финал. Остапенко сыграет с Анисимовой

Сетка турнира здесь. Qatar TotalEnergies Open 2025 Доха, Катар 9 – 15 февраля 2025 WTA 1000 Призовой фонд – 3 654 963 доллара Открытые корты, хард Финал Аманда Анисимова (США)  Алена Остапенко (Латвия) Дата проведения 15 февраля, 18.

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