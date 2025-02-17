Задержан замгубернатора Ростовской области Рачаловский

РИА Новости/Екатерина Лызлова Правоохранительные органы утром 17 февраля задержали замгубернатора, министра сельского хозяйства Ростовской области Константина Рачаловского, сообщили РЕН ТВ в пресс-службе губернатора региона.
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