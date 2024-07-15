Ральф Шумахер совершил каминг-аут

Ральф Шумахер признался в нетрадиционной сексуальной ориентации*. Бывший пилот Формулы-1, брат прославленного семикратного чемпиона Ф-1 Михаэля Шумахера Ральф признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.
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