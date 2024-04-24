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Велемудр. Мир тесен.

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Род - сила и власть наших предков

Род - сила и власть наших предков

В чем заключается сила Рода и как наладить с ним связь? Мы все является частью какого-либо Рода, независимо от того, какие у нас взаимоотношения с родственниками, родителями, знаем ли мы историю наших предков или нет.

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