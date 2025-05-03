Глава МИД Ирана посетит Пакистан и Индию

Тегеран предпримет собственные шаги для снижения напряженности между Пакистаном и Индией. На следующей неделе министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи последовательно посетит Исламабад и Нью-Дели, иранское агентство Mehr со ссылкой на официального представителя МИД исламской республики Эсмаила Багаи.