Кровавая драма в Мытищах: актер расправился с женой из-за ее желания развестись

В подмосковных Мытищах актер местного театра «ФЭСТ» Владислав Бенграф нанес своей супруге Евгении 29 ножевых ранений после того, как она отправила ему сообщение о намерении расторгнуть брак.
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