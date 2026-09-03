В Крыму десятки, а может и сотни мест, которые подойдут для отдыха всей семьёй. Главные их преимущества − к ним легко добраться, у каждой локации интересная история и, конечно, красивые виды.
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