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Татарстанда 3,2 миллион тоннадан артык ашлык җыеп алынган

Татарстанда 3,2 миллион тоннадан артык ашлык җыеп алынган

Татарстанда 4 сентябрьгә бөртекле культуралар биләгән мәйданнарның 83 процентында игеннәр суктырылган.

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