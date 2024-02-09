В областном центре состоялось награждение лучших молодых ученых

Перспективные направления развиваются, новейшие технологии разрабатываются. В рамках празднования Дня российской науки в КВЦ имени Тенишевых наградили образовательные организации региона, а также подвели итоги конкурса молодых ученых 2023 года.
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