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Петербургский дневник

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Владимир Путин поздравил главу Туркмении Бердымухамедова с Днем Победы

Владимир Путин поздравил главу Туркмении Бердымухамедова с Днем Победы

Этот праздник имеет особое значение для народов двух стран Президент России Владимир Путин поздравил главу Туркмении Сердара Бердымухамедова с Днем Победы, подчеркнув, что сохранение памяти о подвигах поколения победителей способствует успешному развитию отношений стратегического партнерства между двумя государствами, сообщило издание «Нейтральный Туркменистан».

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