Стали известны подробности удара «Искандером» по «проклятому» полигону ВСУ

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Комментарии
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карюкалов вячеслав
Класс.
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22 час.
карюкалов вячеслав
Действительно.
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20 час.
карюкалов вячеслав
Априори.
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20 час.
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