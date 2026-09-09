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Суд заочно арестовал основателя "Дождя" Синдееву и гендиректора Тена

Суд заочно арестовал основателя "Дождя" Синдееву и гендиректора Тена

Московский суд заочно арестовал основателя канала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Наталью Синдееву (признана в РФ иностранным агентом) и генерального директора канала Марка Тена.

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