ДрузьяРелигияНу что, опять будем паниковать? У России может быть новое будущее С.Н. Лазарев Ну что, опять будем паниковать? У России может быть новое будущее Я опять бросаю взгляд на фасад собора.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновАгни Йога, 31 Необходимо различать возмущение духа от раздражения. Огонь раздражения нужно делить на два вида. Когда раздражение имеет безличный космический характер, тогда яд его может быть унесен потоком праны. Но, если самомнение или саможаление углубит раздражение, то осадок яда отложится на центрах. Тогда нет возможности удалить его, разве изжить космическим мышлением. Качество мышления надо осознать, как целение. Качество признательности является также лучшим очищением организма. Нашедший зерно и понявший заботу Пославшего может устремить признательность в пространство. Великая целебная сила эманации благодарности. Нужно все отвлеченное провести в действительность.Юрий ИльиновРадужный эвкалипт - удивительное дерево с разноцветным стволом.. Главная особенность радужного эвкалипта - это цвет коры, которая имеет палитру оттенков всего цветового спектра. Это связано с тем, что обновление коры идет неравномерно, на стволе дерева присутствуют слои коры разных возрастов, под воздействием воздуха и солнца они меняют свои оттенки.Юрий ИльиновЧто олицетворяют иконостас и Царские врата Среднюю и алтарную части храма разделяла невысокая перегородка с проходом посередине. Она служила символической границей между Царством Божием и остальным миром, между Небом и землей. Позже на эту перегородку начали крепить иконы, и она получила название иконостас. Считалось, что икона — это окно в духовный мир. Поэтому перегородка, с одной стороны, отделяла прихожан от алтаря, а с другой, позволяла «заглянуть» в божественную реальность. Так устройство храма объединило две идеи Нового Завета — открытости и тайны. Чаще всего в центре иконостаса помещали Деисус — образ Спасителя в окружении Пресвятой Богородицы и Иоанна Предтечи, которые молят его простить грехи человечеству. Причем сначала фигуры изображали по плечи — один такой Деисус XIII века хранится в Третьяковской галерее. А другая икона того же времени, но уже с изображением в полный рост раньше находилась в псковской церкви Николы от Кожи, а теперь принадлежит Русскому музею. Также на иконостасе изображали образы святых и сюжеты двунадесятых праздников — двенадцати главных событий земной жизни Христа и Богородицы: Рождества, Крещения, Вознесения и других. Проход в алтарь в центре иконостаса символизировал вход в рай. Изначально его занавешивали тканью, а в XIII веке стали закрывать двустворчатыми Царскими вратами. Считалось, что, когда они открыты, божественный свет изливается на всех, кто молится в храме. На вратах изображали Благовещение и четырех евангелистов. Справа и слева от них находились образы Спасителя и Богородицы. А на второй иконе справа, храмовой, изображали святого или праздник, в честь которого освящена церковь. Например, в Спасо-Преображенском соборе в Переславле-Залесском это была икона Преображения, которую написал Феофан Грек во время реставрации храма в 1403 году. Современные высокие иконостасы появились на Руси только в XV веке. Степан Шухвостов. Обедня в Московском Благовещенском соборе (фрагмент). 1857. Государственная Третьяковская галерея, МоскваКомментировать
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