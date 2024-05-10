Мишустин призвал «аккуратно отрегулировать» работу маркетплейсов в России

Исполняющий обязанности премьер-министра России Михаил Мишустин во время выступления в пятницу, 10 мая, во время рассмотрения его кандидатуры на пост главы кабмина в Госдуме заявил о необходимости «аккуратно отрегулировать» работу маркетплейсов в РФ.