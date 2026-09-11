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Пожары фиксируются на крупнейшем нефтепроводе Саудовской Аравии «Восток-Запад»

Пожары фиксируются на крупнейшем нефтепроводе Саудовской Аравии «Восток-Запад»

Серия пожаров произошла на стратегическом нефтепроводе «Восток-Запад», соединяющем восточные месторождения Саудовской Аравии с портами Красного моря.

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