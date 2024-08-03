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Америка сделает с Германией то, что не захотела Россия

Америка сделает с Германией то, что не захотела Россия

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИСегодня 3,2K прочитали Ирина Алкснис Произошедший обмен заключенными между Россией и Западом внезапно напомнил о существовании такой страны, как Германия.

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