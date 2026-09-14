Представлен робот-пылесос Xiaomi Mijia Robot Vacuum and Mop 7 Max с интеллектуальным распознаванием пятен и адаптивной уборкой

Компания Xiaomi представила новую модель робот-пылесоса — Mijia Robot Vacuum and Mop 7 Max, которая оснащена системой интеллектуального распознавания пятен и адаптивного выбора режима уборки.
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