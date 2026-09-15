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FiNE NEWS

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Дональд Туск предупредил о рекордном подорожании топлива в Польше

Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил о неминуемом резком повышении стоимости топлива, обвинив президента страны Кароля Навроцкого в блокировке закона, предусматривающего налог на сверхприбыль энергетических компаний.

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