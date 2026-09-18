Аргументы недели «Превосходство» по-чебоксарски: как «ценного» иностранного специалиста лишили российского гражданства за расизм и уклонение от воинского учёта Чебоксары подарили стране редкий сюжет, где правоохранительные органы сработали чётко и без промедления, встав на защиту интересов государства и общества.
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"Кейс, разумеется, не уникальный, а показательный" Это слово "КЕЙС" что значит. В руских словарях я его не обнаружил.Писаки хреновы пишите по русски.
Нужно было всех « молящихся» депортировать из страны вместе с кишлаками родственников - халявщиков с дактилоскопированием ( навсегда), а этом дом « сравнять с землей». И привлечь к ответственности участкового, который « не ведал, что творится у него под носом».