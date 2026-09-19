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Горшков — о конкуренции с Сантосом и Вегой в «Зените»: «Я не считаю, что кому-то из них уступил»

Горшков — о конкуренции с Сантосом и Вегой в «Зените»: «Я не считаю, что кому-то из них уступил»

Защитник Юрий Горшков высказался о конкуренции в «Зените».Защитник Юрий Горшков высказался о конкуренции в «Зените».

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