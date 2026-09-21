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«Единая Россия» лидирует на выборах в ГД с 57,48% после обработки 75% протоколов

«Единая Россия» лидирует на выборах в ГД с 57,48% после обработки 75% протоколов

После обработки 75,31% протоколов «Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму с 57,48% голосов по партийным спискам.

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