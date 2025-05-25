Песков рассказал о технических нюансах телефонных переговоров Путина и Трампа

Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС, Evan Vucci/AP/TASS Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как российский лидер Владимир Путин и его американский коллега понимали друг друга во время телефонных переговоров.
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