В Архангельске открыли хлебозавод за 200 миллионов рублей

Резидент Арктической зоны наладил выпуск более 30 видов хлеба и выпечки.Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский посетил новое хлебопекарное производство группы компаний «Петровский», открытое в Архангельске при поддержке государства и с использованием преференций резидента Арктической зоны РФ.
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