Регион 29
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

152 подписчика

В Архангельске открыли хлебозавод за 200 миллионов рублей

В Архангельске открыли хлебозавод за 200 миллионов рублей

Резидент Арктической зоны наладил выпуск более 30 видов хлеба и выпечки.Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский посетил новое хлебопекарное производство группы компаний «Петровский», открытое в Архангельске при поддержке государства и с использованием преференций резидента Арктической зоны РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии