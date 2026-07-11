В Архангельске открыли хлебозавод за 200 миллионов рублей

Резидент Арктической зоны наладил выпуск более 30 видов хлеба и выпечки.Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский посетил новое хлебопекарное производство группы компаний «Петровский», открытое в Архангельске при поддержке государства и с использованием преференций резидента Арктической зоны РФ.