Четвертая версия детектора дронов "Булат" поступит на фронт в мае

Новая, четвертая версия детектора дронов "Булат" с расширенным диапазоном частот и возможностью привязки до 30 датчиков поступит в зону специальной военной операции в мае, сообщил представитель компании-разработчика 3mx.
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