Во Владивостоке на стоянке сгорели более 20 машин

Во Владивостоке на стоянке произошло возгорание, в результате которого сгорели более 20 автомобилей. Пожар, охвативший площадь в 150 квадратных метров, был оперативно ликвидирован пожарными МЧС России, и, к счастью, никто не пострадал, как сообщило ГУМЧС по региону в своем Telegram-канале.