Фон дер Ляйен: ЕС будет с Украиной «плечом к плечу столько, сколько потребуется»

Европейский союз будет с киевской стороной «плечом к плечу столько, сколько потребуется». Соответствующее заявление, как пишет Telegram-канал BRIEF, сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
