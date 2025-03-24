Российские дроны «Герань» истощают ПВО Киева концентрированными атаками

МОСКВА, 24 марта, ФедералПресс. Российская армия начала серию концентрированных атак дронами-камикадзе «Герань» по целям на территории Украины с целью истощения системы противовоздушной обороны Киева, сообщает Defence Blog.
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