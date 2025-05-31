9 хитростей, с которыми и долгая поездка в поезде будет комфортной

Долгое путешествие на поезде, особенно летом, может превратиться в настоящее испытание. Пара дней без душа, нормальной еды и полноценного сна приводит к тому, что человек добирается до пункта назначения совершенно измученным.
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