Золотое течение: в Оби и Иртыше не нашли чистой воды

За прошлый год в водоемах Обь-Иртышского бассейна было отмечено 226 случаев высокого и экстремально высокого загрязнения, и ни в одном из 108 створов наблюдений на этих реках нет даже условно чистой воды.
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